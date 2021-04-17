Saat 21.00'de gözler Fatih Terim'de

Ligde üst üste 3 maçta kayıp yaşayan, sakat, cezalı ve kovid-19'lu oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan G.Saray bu sıkıntılara ek olarak başkan Mustafa Cengiz'in oyuncuları ve Fatih Terim'i hedef alan sözlerinin yarattığı gerilimle bugün Göztepe deplasmanına çıkıyor.



Mustafa Cengiz önce "Şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" diyerek oyuncuları eleştirirdi. Daha sonra yalanlansa da Terim'le ilgili sarf ettiği iddia edilen "Bir ABD'ye gidiyor bir Bodrum'a" sözleri de büyük tartışma yarattı. Yaşananlar karşısında sessizliğini koruyan Fatih Terim 2 maçlık cezasının tamamlanması sonrası bugün Göztepe deplasmanında kulübede olacak. Tecrübeli teknik adamın maç sonu yapacağı konuşma merakla bekleniyor.



DEMEÇ SAVAŞI



Geçen sezon "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek Cengiz ve yönetimini hedef alırken başkanın yanıtı "Herkes kendi görevini yapmalı" oldu.



Bu sezon ise Terim'in ekimdeki Erzurum maçı sonrası "Bilinsin ki, artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" çıkışı dikkat çekmişti. Sonrasında taraflar kulüpte görüşüp barış sağladı. Terim, ocakta da transfer konusunda yönetimi "Bu süreçte yalnız bırakıldım, G.Saray taraftarına bir sözüm var, Mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor" diye eleştirmişti.



