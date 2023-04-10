Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 13:23

SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ 2023

2023 Saadet Partisi milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için Saadet Partisi milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. S aadet Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, Saadet Partisi Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Saadet Partisi adayları listesi

SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ 2023
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28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


CHP listelerinden aday olan Saadet Partili isimler

1. Birol Aydın/İstanbul-1 Sıra: 5

2. Hasan Bitmez/Kocaeli Sıra: 4

3. Mahmut Arıkan/Kayseri Sıra: 2

4. Mesut Doğan/Ankara-3 Sıra: 3

5. Bülent Kaya/İstanbul-3 Sıra: 7

6. Mehmet Karaman/Samsun Sıra: 2

7 Mustafa Kaya/İstanbul-2 Sıra: 5

8. Necmettin Çalışkan/Hatay Sıra: 4

9. Şerafettin Kılıç/Antalya Sıra:5

10. Mehmet Atmaca/Bursa-1 Sıra:3

11. Fatih Aydın/Afyonkarahisar Sıra:2

12. Abdullah Akın/Elazığ Sıra: 2

13. Ahmet Sunar/Kütahya Sıra:2

14. Hüseyin Yıldızhan/Isparta Sıra: 3

15. Abdurrahman Ergin/Diyarbakır Sıra:3

16. Ahmet Toklucuoğlu/Ordu Sıra:3

17. Doç. Dr. Murat Ozan/Erzurum Sıra:2

18. Serdar Atalay/Bingöl:1

19. Mehmet İslam/Gaziantep Sıra:9

20. Ali Fethi Gürler/Sakarya Sıra:7

21. Abdullah Direk/Şanlıurfa Sıra:8

22. Muhammet Yıldız/Rize Sıra:3

23. Seyit Ahmet Güher/Çorum Sıra:4
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