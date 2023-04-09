SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek
CHP listelerinden aday olan Saadet Partili isimler
1. Birol Aydın/İstanbul-1 Sıra: 5
2. Hasan Bitmez/Kocaeli Sıra: 4
3. Mahmut Arıkan/Kayseri Sıra: 2
4. Mesut Doğan/Ankara-3 Sıra: 3
5. Bülent Kaya/İstanbul-3 Sıra: 7
6. Mehmet Karaman/Samsun Sıra: 2
7 Mustafa Kaya/İstanbul-2 Sıra: 5
8. Necmettin Çalışkan/Hatay Sıra: 4
9. Şerafettin Kılıç/Antalya Sıra:5
10. Mehmet Atmaca/Bursa-1 Sıra:3
11. Fatih Aydın/Afyonkarahisar Sıra:2
12. Abdullah Akın/Elazığ Sıra: 2
13. Ahmet Sunar/Kütahya Sıra:2
14. Hüseyin Yıldızhan/Isparta Sıra: 3
15. Abdurrahman Ergin/Diyarbakır Sıra:3
16. Ahmet Toklucuoğlu/Ordu Sıra:3
17. Doç. Dr. Murat Ozan/Erzurum Sıra:2
18. Serdar Atalay/Bingöl:1
19. Mehmet İslam/Gaziantep Sıra:9
20. Ali Fethi Gürler/Sakarya Sıra:7
21. Abdullah Direk/Şanlıurfa Sıra:8
22. Muhammet Yıldız/Rize Sıra:3
23. Seyit Ahmet Güher/Çorum Sıra:4
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