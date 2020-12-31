Saadet Özsırkıntı kimdir, nerelidir? Saadet Özsırkıntı yaşı kaç, sevgilisi var mıdır?

Saadet Özsırkıntı yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı'nda söylediği şarkılarla gündeme geldi ve nereli, kimdir, yaşı kaçtır, sevgilisi kim? detayları biliniyor. Sunucu Saadet Özsırkıntı TV8 programlarında boy gösterdi ve sunuculuk ve TV programcılığı yaptı. Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşındadır, Saadet Özsırkıntı nerede doğmuştur? Saadet Özsırkıntı nerede doğmuştur bilgilerini öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2020 14:50
Saadet Özsırkıntı kimdir, nerelidir? Saadet Özsırkıntı yaşı kaç, sevgilisi var mıdır?
Sunucu Saadet Özsırkıntı yaşı, Saadet Özsırkıntı nerede doğdu, Saadet Özsırkıntı boyu kaç? Saadet Özsırkıntı manken mi? Saadet Özsırkıntı TV8 yılbaşı O Ses Türkiye yarışmasında göründü ve vatandaşlar Saadet Özsırkıntı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor.
Saadet Özsırkıntı yaşı 31'dir. Saadet Özsırkıntı İstanbul'da doğdu.

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR, YAŞI, NERELİDİR?

O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan Adanalı sunucu, daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.



SAADET ÖZSIRKINTI TV8 CANLI

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında da bulunuyor.

SAADET ÖZSIRKINTI CEM YILMAZ'LA SEVGİLİ Mİ?

Suuncu Saadet Özsırkıntı'nın bir dönem Cem Yılmaz ile sevgili olduğu yazılmıştı. Cem Yılmazı'ın sevgilisi Saadet Özsırkıntı mı? soruları sorulmuştu. Son olarak Saadet Özsırkıntı Cem Yılmaz'la sevgili mi? sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü.. Doğru.. Oyununa gittim, kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır"r"

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