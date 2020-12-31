Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, sevgilisi var mıdır? Saadet Özsırkıntı kimdir, nerelidir?

Sunucu Saadet Özsırkıntı yaşı, Saadet Özsırkıntı nerede doğdu, Saadet Özsırkıntı boyu kaç? Saadet Özsırkıntı manken mi? Saadet Özsırkıntı TV8 yılbaşı O Ses Türkiye yarışmasında göründü ve vatandaşlar Saadet Özsırkıntı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor.Saadet Özsırkıntı yaşı 31'dir. Saadet Özsırkıntı İstanbul'da doğdu.O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan Adanalı sunucu, daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında da bulunuyor.Suuncu Saadet Özsırkıntı'nın bir dönem Cem Yılmaz ile sevgili olduğu yazılmıştı. Cem Yılmazı'ın sevgilisi Saadet Özsırkıntı mı? soruları sorulmuştu. Son olarak Saadet Özsırkıntı Cem Yılmaz'la sevgili mi? sorusuna şu yanıtı vermişti:"Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü.. Doğru.. Oyununa gittim, kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır"r"