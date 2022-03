Sa Pinto: 'Penaltı gol olsa da Portekiz turu geçerdi'

Geçtiğimiz sezon sonuna doğru Türkiye'de Gaziantep FK'yı çalıştıran ve şimdilerde Portekiz'de Moreirense'nin teknik direktörlüğünü yapan Portekizli deneyimli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto Portekiz ile Türkiye arasında oynanan maçı Sporx'e değerlendirdi.



"YİNE PORTEKİZ TURU GEÇECEKTİ"



Futbolda asla uyumaya yer olmadığını belirten Ricardo Sa Pinto kaçan penaltı atışı ile ilgili de yorumda bulunarak, "Burak penaltıyı atsaydı da yine bir şey değişmeyecekti. Portekiz belki biraz titreyecekti ama uzatmalara kalsaydı yine turu Portekiz atlayacaktı" ifadelerini kullandı.



"EN GÜZEL ÖRNEK MAKEDONYA"



Böyle maçlarda tam konsantrasyon gerektiğini belirten Sa Pinto, "Geldiğimiz noktada Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi takımların play off seviyesinde maç yapmaları artık futbolun geldiği yeri gösteriyor ve ne kadar zor olduğunu ifade ediyor. Futbolda asla uyumaya yer yok. Bunun en güzel örneğini Makedonya maçında İtalya'nın aldığı mağlubiyeti örnek olarak gösterebiliriz. Artık futbol bu noktaya geldi. Tam konsantre olarak maç oynamanızı gerektirecek seviyede şu an. Artık bütün takımlar, imkanlar, teknik direktörler iyi. Hemen hemen çoğu oyuncu Avrupa'nın iyi liglerinde oynuyor. Artık bu seviyede futbol oynuyoruz. Artık her takım, her oyuncu daha hazırlıklı daha önde ve daha da kendini kanıtlamış olarak mücadeleye başlıyor. Türkiye milli takımının hemen hemen bütün oyuncuları Avrupa'nın iyi takılarında oynuyor. Bireysel olarak iyi ve önemli oyuncular. Ancak Türkiye milli takımı rakibin oyununu kabul eden, rakibin yeteneklerini sergilemesine izin veren bir takım kültüründen gelen bir milli takım değil. Benim nazarımda Portekiz milli takımı daha iyi ve organize bir takım. Maçın favorisi olan bir takımdı. Tabii ki futbolda her ihtimal geçerli ama maçın kazanmasını düşündüğüm takım maçtan öncede Portekiz milli takımıydı. Bütün maç boyunca Portekiz'in daha iyi oynadığını düşünüyorum. " dedi.



"ENES ÜNAL FARKINI GÖSTERDİ"



Pinto, "Burak Yılmaz penaltıyı atsaydı. Mücadele eden kaliteli önemli bir oyuncu. Milli takımın kaptanı. 36 yaşında. Gücü, kuvveti de görüldüğü üzere yerinde. Son kararları çok iyi veren bir oyuncu. İlk golü attı ikinci golü de atabilirdi bu şanssız bir durum. Portekiz açısından şanslı bir durum. Golden hemen sonra oyuna giren Enes Ünal da önemli bir oyuncu. Girer girmez farkını gösterdi. Takımı biraz daha ileriye taşıdı. Öndeki üçlü üçgenin formasyonunu değiştirdi ve önemli işler yaptığını düşünüyorum. Burada gerçekten biz de sizin baskılı oyununuzda sürpriz yaşayabilirdi. Enes Ünal girdikten sonra kenarlardan, sağ ve sol kanattan gerek seken toplarda şans yakalayabilirdi Türkiye." sözlerini kullandı.



"PORTEKİZ TİTRERDİ AMA..."



"Farklı bir oyun sergilendi." diyen 49 yaşındaki teknik adam, "Ama Eğer Burak penaltı golünü atmış ve maç uzatmaya gitmiş olsaydı Portekiz yine turu atlayan taraf olabilirdi. Burak beraberlik golünü atsa Portekiz titrerdi." diye konuştu.



"TÜRKİYE BAŞARILI OLAMADI"



"İlk 30 dakika Portekiz çok iyi ve kuvvetli oynadı." değerlendirmesinde bulunan Pinto, "Çok pozisyona girdi. Türk milli takımı da kompakt bir şekilde maça başladı. Belirli durumlarda baskı yapmaya çalıştılar. Portekiz kalecisine de baskı yapmaya çalıştılar ama bu konuda başarılı olamadılar. Bizim kenar oyuncuları ve Moutinho'nun da desteğiyle Türkiye'nin öndeki üçlü oyuncu kurgusunu ekarte etti. Bu oyuncuları ekarte ettikten sonra Portekiz yeterli alan bulabildi maçta. Portekiz milli takımında bire bir yetenekli oyuncu çok fazla. Değişik bölgelerde de oynayabildikleri için devamlı farklı bölgelerde bu işi yapabilecek oyuncular bunlar." açıklamasını yaptı.



"PORTEKİZ İLE OYNAMAK GERÇEKTEN ZOR"



"Portekiz ikinci golü bulduktan sonra maçta karar verici durumuna geçti." sözlerini kullanan Portekizli menajer, "Ancak Türkiye golü bulunca işler değişti. Sonra penaltı pozisyonu doğdu. Bana göre yine söylüyorum Enes Ünal'ın oyuna girmesi Türkiye adına maç daha farklı bir duruma geldi. Penaltının kaçması Portekiz'e bir nevi galibiyeti getirdi. Portekiz ile oynamak gerçekten çok zor. Bu kaliteye karşı oynamak çok zor durum. Çok zeki olmanız gerekiyor. Bu da her zaman tabii ki durmaksızın defans yapacağınız anlamına gelmiyor. Akıllı bir oyun oynamanız gerekiyor." dedi.



"KALİTELİ TÜRK OYUNCULARI VAR"



Son olarak Türk futbolunun kalitesinden bahseden Sa Pinto, "Dinamikleri farklı çalışan bir ülke Türkiye. Güzel ve açık bir futbol oynandığını düşünüyorum. Özellikle 65-70'lerden sonra geride olan takımlar risk almaya başlıyorlar ve ilginç hale gelen karşılaşmalar oluyor. Gerçekten iyi yabancı oyuncular var Türkiye'de. Son dönemde kaliteleri artan Türk futbolcular var. Bu tarz aksiyonlarda daha bilinçli olmaları gerekiyor. Duygusal olarak da kontrol etmeleri gerekiyor. Bunu da bir disiplinle yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Gaziantep FK'da görev aldığım içinde yakından takip ettim. Kaliteli Türk oyuncularınız var ama bazen kendi kuralları olan takımlar ve futbolcular var. Bunları daha düzenli hale getirmek gerekiyor. Biraz daha disiplinle Türk Futbolunun daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Daha disiplin ve kurallar gerekiyor. " şeklinde konuştu.



