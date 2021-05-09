Sa Pinto: "Beşinci olma şansını kaybettik"

Gaziantep FK'nın hocası Sa Pinto, Kayserispor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sa Pinto: 'Beşinci olma şansını kaybettik'
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09 Mayıs 2021 01:49
Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Sa Pinto, çok yüksek tempoda, zorlu bir maç oynadıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Rakibimiz maça baskılı başladı. İlerleyen dakikalardan sonra oyunun kontrolünü biz ele geçirdik. İlk yarıda net gol pozisyonlarını biz yakaladık. İkinci yarı dengeli ve çekişmeli geçti. Rakibimiz uzun toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Biz de onlara karşılık vermeye çalıştık. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. Oyuncularımızın mantalitesi çok iyiydi. Takımda az oynayan oyuncular bile forma şansı bulunca çok iyi mücadele ediyor. Şu anda takımı ekstra motive etmek çok zor oluyor. Geçtiğimiz haftaya kadar ligde 5. olma şansımız vardı. Bu hafta itibarıyla da bu ortadan kalktı ve oyuncularımızı motive etmek zor oluyor. Bence adil bir sonuç oldu. Kayserispor'a gelecekte şans diliyorum."

 


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