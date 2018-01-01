s1mple: Gelecek sefer MVP ödülü yerine turnuvayı kazanacağım.



Turnuvaya genel etkisi, aldığı skorlar ve attığı clutchlar ile Ukraynalı yıldız HLTV.org & Betway MVP ödülüne layık görüldü. Turnuvayı kazanan takımda olmadan MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu s1mple ile HLTV'nin yaptığı röportajı sizler için Türkçe'ye çevirdik.



Turnuvayı kazanamamak tabi ki bir hayal kırıklığı olmuştur ama turnuva sana ve takımına bir şeyler kazandırdı mı? Bir katkısı oldu mu?



Bu kadroyla üçüncü turnuvamız, ilki DreamHack Winter turnuvasıydı, fazla büyük bir turnuva değildi ama kazanmıştık. Sonraki ise majördü ve daha önce hiç büyük bir turnuvada, finalinde, yarı finalinde olmamış electronic vardı. Haliyle FaZe'e kaybettik ve hatalarımızı görüştük. Şimdi ise ne yazık ki StarSeries'i finalde kaybettik ama hatalarımızı düzelttik ve önümüze bakmaya devam ettik. Takımıma güveniyorum, herkesin kazanmayı istediğini ve gerçekten çok uğraştığını görüyorum.



Skor 15-14 iken şansımız vardı ancak Mirage haritasında oyunu sonlandıramadık ve sonrasında onlar Train haritasında daha iyi oynadılar. Mousesports'u tebrik ediyorum.



Geçen sene HLTV.org Top 20 sıralamasında 8. idin. Bu seneye daha bir kararlılıkla mı girdin? DreamHack Winter'dan beri oyunun bunu gösteriyor.

Takımımla daha fazla antreman yapmaya başladım. Map dağılımı, flash bombası gibi. electronic bana bir çok bomba öğretti ve artık takımıma herhangi bir pozisyonda yardım edebiliyorum. Bilmiyorum, artık daha fazla antrenman yapıyorum ve takımımla şampiyonluk yaşamak istiyorum.



Bence birçok kişi tüm turnuvada yaptığınız clutchları not aldı, özellikle son iki seridekileri. Bir kere kazandıktan sonra daha emin hissediyorsun, bundan dolayı daha sonrasındakilerde kazanmak daha mı kolaylaşıyor? Orada olan şey nedir?

İyi oynadığım zamanlarda daha emin hissediyorum ve herhangi bir haritada kolaylıkla oynayabiliyorum. Sürekli daha da iyi oynamaya çalışıyorum, her oyunda hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Bu da beni daha iyi bir oyuncu yapıyor.



Şimdi ne yapacaksınız? IEM Katowice'de yoksunuz ve tatil yapabileceksiniz, buradan nasıl gideceksiniz?

5 gün ya da 1 hafta tatil yapacağız. Sonrasında ESL Pro Lig maçlarına hazırlanacağız. ESL Pro Lig finallerine katılmamız gerekiyor. Bu bizim ana hedefimiz çünkü Katowice'de yokuz. Katowice'den sonra Ukrayna ve Rusya takımları olarak WESG'e gideceğimiz, ondan sonra önümüzdeki turnuvalar için antrenman yapacağız. Aslında Katowice'den sonraki turnuvanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sonunda fazlasıyla zamanımız olacak ve bootcamp yapacağız.



Turnuvayı kazanmamasına rağmen MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu oldun. Nasıl hissediyorsun? Özel bir şey var mı?

İyi hissediyorum ama benim için turnuvayı kazanmak daha önemli. Mutlu değilim ama iyiyim. Aama gelecek sefer MVP ödülü yerine turnuvayı kazanacağım.



Son düşüncelerin neler ? Söylemek istediğim şeyler var mı?

Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ne yazık ki turnuvayı kazanamadık. Aslında FaZe ve Astralis gibi güçlü rakipleri yendiğimiz için takımımla gurur duyuyorum. Bugün mousesports daha iyiydi. Önümüzdeki turnuvaları bekleyeceğim. Oynamak istiyorum.



Çeviri : Abdullah ''Deco'' İstenci

Kaynak: HLTV



