S Sport Plus izle, Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayını izle

LİNK Fenerbahçe Zimbru maçı S Sports!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Zimbru Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
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Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Zimbru maçı öncesinde kadroda değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Samet Akaydın ile Joshua King, Zimbru maçı öncesinde kadroya dahil edildi. "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." Fenerbahçe'nin orta sahasına yıldız isim!
Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer adımlarını hızlandırdı. Sarı Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dün düzenlediği basın toplasında 3 kupaya da talip olduklarını belirterek iddialı sözlerde bulundu. Transfere dair de açıklamalarda bulunan Kartal'ın hedefinin yıldız isim olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe 26 yaşındaki Tottenham'ın yıldız orta sahası Tanguy Ndombele için devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık oynayan ve çıktığı 40 maçta 2 gol atıp 1 asist yapan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe Fransız futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı Lacivertli ekip, yıldız oyuncu için Tottenham'la iletişime geçti ve habere göre kiralık şartlarını sordu. 26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan Napoli de başarılı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği de iddialar arasında. Oyuncunun İngiliz ekibinde sözleşmesinin son iki yılına geldiği gözden çıkartılması durumunda ise satılması için doğru zaman olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gözüküyor. Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip var!
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor... Geleceği belirsiz olan 26 yaşındaki futbolcuya Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi. Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro. Fenerbahçe, sezonun ilk maçına çıkıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe
, sahasında Zimbru'yu konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus canlı yayınlayacak. Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.Eksikler
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.Muhtemel 11
Fenerbahçe
Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko255. karşılaşma
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne İsmail Kartal'la ikinci katılışı
Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti. Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe'de Türk oyuncu harekatı
Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Szymanski, Becao, Djiku gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe'de yabancı transferlerinin devam etmesi için yerli isimlere de ihtiyaç var. Kaleye Livakovic'i getirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, 8+3 kuralı nedeniyle Trendyol Süper Lig'de ve kupada ilk 11'e yazabileceği milli futbolculara kanca attı. Uzun süredir Mert Müldür'le görüşen Fener Yönetimi, Zeki Çelik ve Rıdvan Yılmaz'a da teklif yaptı. Son bomba ise Marsilya'da oynayan hücum jokeri Cengiz Ünder. Milli futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe haberlerinin ardından, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yönetiyor. Şu anda söylemem doğru olmaz" açıklamasını yaptı. Marsilya ile temaslara başlayan Fenerbahçe, Fransız ekibinden '15 milyon euro' yanıtı aldı. Sarı-Lacivertliler, taksitlerle bu transferi 10 milyon euronun altında bir rakama bitirmek için çaba harcayacak. Bunun dışında İsmail Kartal'ın yabancı yıldızları oynatabilmesi için de diğer operasyon bek bölgesine yapılacak. Son 2 sezonun parlayan ismi Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'in garanti ismi. İsmail Kartal, Ferdi'yi sol bekte oynatmak istiyor, ancak bu plan değişebilir... Sağ bek için Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya 3.5 milyon euro önerildi. 5 milyon euroda diretiyorlar. G.Saray'ın da devrede olması sebebiyle bu süreç uzadı. Aynı mevkiinin oyuncusu Zeki Çelik için Roma'ya fiyat soruldu, yanıt bekleniyor. Sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'la bir görüşme oldu. Ancak futbolcu Süper Lig'e dönmek istemediğini bildirdi. Fenerbahçe'ye, Arsenal'den orta saha
Fenerbahçe, Szymanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak istiyor. Orta sahasına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den farklı bir yıldız önerildi: Jorginho... Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye sunuldu. Yönetim, yıldız oyuncuyla ilgili karar vermedi. Jorginho isminin İsmail Kartal'a sunulacağı ve onun vereceği rapor doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi. Devre arası transfer döneminde Arsenal'e transfer olan ve 16 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maço öncesinde yaptığı açıklamada yabancı bir kaleci alacaklarını açıkladı. İsmail Kartal isim vermeden Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i işaret etti. Fenerbahçe yönetimi de 28 yaşındaki Dominik Livakovic transferinde sona yaklaşmış durumda. Dinamo Zagreb'le 9 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Fenerbahçe ödeme planı üzerinde son detayları görüşüyor. Hırvat kalecinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Dominik Livakovic hafta sonu İstanbul'a gelecek. Hırvat basını ise Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın teklifinden sonra Dominik Livakovic'in aklının karıştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 50 olduğunu iddia etti. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız." sözleriyle başkan Ali Koç'un Livakovic transferini bitirmek için resmen devrede olduğunu açıkladı.