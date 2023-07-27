S Sport Plus izle, Beşiktaş Tirana maçı canlı yayını izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında

, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.

Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar

Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergioni, Jonuzi, Hila, Latifi, Lushkja, Hasani

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.



Beşiktaş'ın rakibinde iki tanıdık var



Tirana, organizasyona birinci eleme turundan başladı

Arnavutluk temsilcisi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu.

Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.