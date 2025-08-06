Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 20:57 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 20:57

S Sport Plus D-Smart'ta Var mı, Kaçıncı Kanalda?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği S Sport Plus, dijital platformlar üzerinden yayın yapan bir spor içerik servisidir. Ancak S Sport Plus, D-Smart platformunda yer almamaktadır. Yani, D-Smart kullanıcıları S Sport Plus içeriklerine doğrudan erişemezler.

S Sport Plus D-Smart'ta Var mı, Kaçıncı Kanalda?
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S Sport Plus içeriklerini izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'ın resmi uygulaması veya web sitesi üzerinden üyelik oluşturarak mobil, tablet, akıllı TV ya da bilgisayar gibi dijital cihazlardan platforma erişebilirler.

Eğer D-Smart üzerinden S Sport içeriği izlemek istiyorsanız, S Sport HD kanalını takip etmeniz gerekebilir. Ancak bu kanal, S Sport Plus'ın sunduğu özel içerikleri değil, yalnızca yayın hakları dahilinde bazı maçları ve programları kapsar.

S Sport Plus'a nasıl üye olunur?
S Sport Plus üyelik paketleri ile aylık ya da yıllık abonelik başlatabilir, UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig, Bundesliga, Formula 1 gibi organizasyonları canlı ve tekrar olarak izleyebilirsiniz.

Özetle:

 S Sport Plus, D-Smart'ta yok.

S Sport HD kanalı varsa bazı S Sport yayınlarını izleyebilirsiniz.

 Tüm içerikler için S Sport Plus üyeliği gereklidir.
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