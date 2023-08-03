S SPORT PLUS CANLI İZLE ŞİFRESİZ! S Sport izle | Tirana Beşiktaş maçı S Sport canlı izle şifresiz

TİRANA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.



Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ



Beşiktaş'ın bu akşam sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;



Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU



Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.





Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.Beşiktaş'ın bu akşam sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Amartey de kafilede



Yeni transfer Daniel Amartey, Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı rövanş maçının kafilesinde yer alacak. Takıma çok çabuk adaptasyon sağlayan deneyimli oyuncunun teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla kadroya dahil edildiği ifade edildi. Kısa sürede 11 oynayacak duruma gelmesi beklenen Amartey'in arzusu teknik heyeti mutlu ediyor.



Son idmanda taktik çalışma



Beşiktaş, Tirana maçı öncesinde son idmanını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. Antrenman öncesinden oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, takımdan beklentilerini aktarırken idmanı ise taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı. Futbolcuların son derece istekli oldukları gözlerden kaçmadı.



Tirana maçı son şansları!



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu ve oyun sistemini belirleme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirtip, perşembe günü KF Tiran takımıyla oynayacakları Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının 'karar maçı' olacağını söyledi. Genel olarak tüm oyuncularının idmanlardaki gayretlerinden ve maçlarda gösterdikleri performanstan memnun olduğunu vurgulayan Güneş, sistem ve verimlilik açısından beklentilerini karşılayamayan bazı isimlerle yollarını KF Tiran karşılaşmasından sonra ayıracaklarını ifade etti. Transfere de değinen Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin bu konuda başarılı işlere imza attığını ifade ederek şöyle dedi:



Nokta transfer



"İstediğimiz nokta transferler gerçekleşti. Daniel Amartey, Jean Onana, Emrecan Bulut ve Ante Rebic, aradığımız niteliklere sahip, eksiklerimizi giderebilecek oyuncular. Hepsinden son derece umutluyum ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Yönetimimiz bu arada transfer çalışmalarına da devam ediyor. İstediğimiz şartlarda oyuncular bulursak kadromuza katacağız."



Avrupa kupalarında 232. müsabaka



Yunanistan'ın Olimpiacos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 231 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 85 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 302 defa havalandırırken kalesinde de 347 gole engel olamadı.



Stuart Attwell düdük çalacak



KF Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Konstantin Hatzidakis ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi John Brooks olacak.





Tirana Beşiktaş maçı canlı izleme detayları belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek.