Rybalka'dan Sivasspor taraftarına övgüler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ukraynalı futbolcu Serhiy Rybalka, kırmızı-beyazlı taraftarlarla gurur duyduğunu, takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.Geride kalan sezon Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'den kiralanan, 2018-2019 sezonu öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan Rybalka, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor'a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu bildirdi.Birçok takımdan transfer teklifi aldığını aktaran Rybalka,ifadelerini kullandı.Rybalka, transferi süresince taraftarların kendisine sosyal medyadan sürekli mesaj attığını aktararak, şunları kaydetti:Yeni sezon öncesi tüm taraftarları kombine kart almaya davet eden Rybalka, stadın dolduğu maçlarda takım olarak daha motive olduklarını belirtti.