Ryan Kent, taraftarla huzur buldu

İskoç basını, fazla şansı bulamamasına rağmen Ryan Kent'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunu yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ryan Kent, taraftarla huzur buldu
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29 Eylül 2023 11:05
İskoç basını, Fenerbahçe'nin İngiliz sol açığı Ryan Kent'in forma şansı bulamamasına rağmen mutlu olduğunu yazdı.

Taraftarların Kent'in oynamasını istediğini satırlarına taşıyan İskoç basını, genç futbolcunun da bu destekten çok memnun olduğunu belirtti.

Antrenmanlarda İsmail Kartal'ın özellikle ilgilendiği oyuncu için ileride forma şansının daha fazla olacağı ifade edildi.

Bu sezon 5 maçta oynayan Ryan Kent, 1 asistlik katkı sağladı. 



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