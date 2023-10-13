Ryan Kent, milli ara sonrasına özel hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, milli ara sonrasında formayı kapmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ryan Kent, milli ara sonrasına özel hazırlanıyor
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13 Ekim 2023 13:30
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, milli arayı fırsata çevirmek istiyor. Kent, milli arada da çalışmalarını sürdürdü.

İngiliz futbolcu genellikle Avrupa maçlarında görev yapsa da son haftalarda ligde de süre almaya başladı. Fenerbahçe'ye gelirsen sol kanat oyuncusu olan Ryan Kent'i teknik direktör İsmail Kartal daha çok sağ kanatta kullanıyor. Kartal'ın sol kanat tercisi ise Tadic ve King oluyor.

Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan Ryan Kent, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.


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