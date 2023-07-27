Ryan Kent: "İstediklerimizi uyguladık"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ryan Kent, Zimbru karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent: 'İstediklerimizi uyguladık'
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27 Temmuz 2023 00:23
Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, Zimbru ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz oyuncu, "Öncelikle bizim için pozitif bir performans oldu. Maça çok hızlı başlangıç yaptık. 2. golden sonra biraz benzinimiz bitti diyebilirim ama hala gelişim sürecindeyiz. Ama oyun stilimizi göstermeyi başardık. İstediklerimizi saha içinde uyguladık. Umarım bu tarz atmosferleri daha sık yaşarız." dedi.

Hava sıcaklığı hatırlatılan Kent, "Bu şartlar altında oynamak zor. Bu koşullar iki takım için de geçerli. Önemli olan sahada oyun üstünlüğünü yakalamak, topa sahip olmak ve rakibi koşturmak, biz de bu şekilde kendimiz açısından oyunu mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalıştık ve bunu da başardık" diye konuştu.

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