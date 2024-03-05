Ryan Kent'in gözü İsmail Kartal'da

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Ryan Kent, Alanya maçında skor 2-2'yken tam 12 hafta sonra kurtarıcı olarak sahaya sürülmüştü. Hemen ardından Kent'in adı TFF'ye bildirilen kadrodan çıkartıldı.
AVRUPA'DA SÜRE BULABİLİR
Ancak 27 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Ryan Kent, sadece Konferans Ligi maçlarında görev yapabilecek.
İngiliz futbolcu, perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde kadroya alınabilir. Gruptaki 6 maçın 5'inde 11'de sahaya çıkan Kent, İsmail Kartal'ın Belçika'daki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor.
AVRUPA'DA SÜRE BULABİLİR
Ancak 27 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Ryan Kent, sadece Konferans Ligi maçlarında görev yapabilecek.
İngiliz futbolcu, perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde kadroya alınabilir. Gruptaki 6 maçın 5'inde 11'de sahaya çıkan Kent, İsmail Kartal'ın Belçika'daki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor.