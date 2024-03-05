Ryan Kent'in gözü İsmail Kartal'da

Fenerbahçe'de ligde lisansı çıkarılmayan ancak UEFA'ya verilen listede adı bulunan Ryan Kent, İsmail Kartal'dan St.Gilloise mücadelesinde forma bekleyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ryan Kent'in gözü İsmail Kartal'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 13:04
Son güncelleme 05 Mart 2024 13:05
Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Ryan Kent, Alanya maçında skor 2-2'yken tam 12 hafta sonra kurtarıcı olarak sahaya sürülmüştü. Hemen ardından Kent'in adı TFF'ye bildirilen kadrodan çıkartıldı.

AVRUPA'DA SÜRE BULABİLİR

Ancak 27 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Ryan Kent, sadece Konferans Ligi maçlarında görev yapabilecek.

İngiliz futbolcu, perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde kadroya alınabilir. Gruptaki 6 maçın 5'inde 11'de sahaya çıkan Kent, İsmail Kartal'ın Belçika'daki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery