Ryan Kent'in Fenerbahçe pişmanlığı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent için İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz oyuncunun Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için Sarı-lacivertlilere gelmekten pişman olduğu öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'in Fenerbahçe pişmanlığı
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06 Şubat 2024 12:29
Sezon başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde beklediğini bulamadı. 

İskoç basını, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye imza attığı için pişmanlık yaşadığını yazdı. Oyuncunun oynayamadığı için mutsuz olduğuna vurgu yapıldı.

LAZIO'YA TRANSFERİ SON ANDA İPTAL

İsmi sık sık transferle anılan Ryan Kent, Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçmişti. Kent, hafta sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmazsa lisansı dondurulacak.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncunun Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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