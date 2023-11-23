Ryan Kent için Premier Lig iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Leeds United, Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi. İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, Kent'le prensip anlaşmasına vardı ve ocak ayında transfer resmileşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ryan Kent için Premier Lig iddiası!
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23 Kasım 2023 12:33
Son güncelleme 23 Kasım 2023 12:34
Fenerbahçe'de fazla şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent için flaş bir iddia gündeme geldi. 

SHEFFIELD İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Premier Lig ekibi Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.

İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield'ın Kent'le prensip anlaşmasına vardığı ve ocak ayında transferin resmileşeceği aktarıldı.

Ayrıca Kent'in, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmediği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 



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