Ryan Kent, fırsatı kullanmak istiyor

Fenerbahçeli Ryan Kent, 12 oyuncunun Milli görevde olduğu bu dönemde İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Ryan Kent, fırsatı kullanmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 11:34
Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Ryan Kent, hücum hattındaki takım arkadaşlarının yüksek formu nedeniyle kulübeye mahkum kaldı.

Kent, ligde sadece ilk haftadaki Gaziantep maçına 11'e başladı. Samsun, Başakşehir ve Rize karşılaşmalarında süre alamayan başarılı oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde ise kadroya giremedi.

Kent, Antalya karşısında 1, Alanya maçında 12 ve son Kasımpaşa sınavında 16 dakika süre alabildi.



KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK

İngiliz futbolcu, Milli aradaki idmanları fırsata çevirmek istiyor. 26 yaşındaki yıldız, 12 oyuncunun Milli görevde olduğu bu dönemde İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery