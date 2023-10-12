Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Ryan Kent, hücum hattındaki takım arkadaşlarının yüksek formu nedeniyle kulübeye mahkum kaldı.
Kent, ligde sadece ilk haftadaki Gaziantep maçına 11'e başladı. Samsun, Başakşehir ve Rize karşılaşmalarında süre alamayan başarılı oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde ise kadroya giremedi.
Kent, Antalya karşısında 1, Alanya maçında 12 ve son Kasımpaşa sınavında 16 dakika süre alabildi.
KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK
İngiliz futbolcu, Milli aradaki idmanları fırsata çevirmek istiyor. 26 yaşındaki yıldız, 12 oyuncunun Milli görevde olduğu bu dönemde İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.
Kent, ligde sadece ilk haftadaki Gaziantep maçına 11'e başladı. Samsun, Başakşehir ve Rize karşılaşmalarında süre alamayan başarılı oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde ise kadroya giremedi.
Kent, Antalya karşısında 1, Alanya maçında 12 ve son Kasımpaşa sınavında 16 dakika süre alabildi.
KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK
İngiliz futbolcu, Milli aradaki idmanları fırsata çevirmek istiyor. 26 yaşındaki yıldız, 12 oyuncunun Milli görevde olduğu bu dönemde İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.