Ryan Kent, Ada yolcusu: 3 takım temasta

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği İngiliz oyuncu Ryan Kent'e, Hull City, Sheffield United ve Leeds United talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ryan Kent, Ada yolcusu: 3 takım temasta
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31 Aralık 2023 11:01
Son güncelleme 31 Aralık 2023 11:04
Fenerbahçe'nin sezon başında Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent için sıcak saatler yaşanıyor.

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Ryan Kent, Sarı-lacivertli kulüpten artık ayrılmak için gün saymaya başladı.

İNGİLTERE'DEN 3 TALİP

27 yaşındaki İngiliz oyuncuyla, Hull City, Sheffield United ve Leeds United ilgileniyor. Üç takımın da Fenerbahçe'yle transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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