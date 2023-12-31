Ryan Kent, Ada yolcusu: 3 takım temasta

Fenerbahçe'nin sezon başında Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent için sıcak saatler yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Ryan Kent, Sarı-lacivertli kulüpten artık ayrılmak için gün saymaya başladı.
İNGİLTERE'DEN 3 TALİP
27 yaşındaki İngiliz oyuncuyla, Hull City, Sheffield United ve Leeds United ilgileniyor. Üç takımın da Fenerbahçe'yle transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Ryan Kent, Sarı-lacivertli kulüpten artık ayrılmak için gün saymaya başladı.
İNGİLTERE'DEN 3 TALİP
27 yaşındaki İngiliz oyuncuyla, Hull City, Sheffield United ve Leeds United ilgileniyor. Üç takımın da Fenerbahçe'yle transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.