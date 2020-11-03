Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest kaldı

Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Ödenen kefaletin ardından Giggs serbest bırakıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest kaldı
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03 Kasım 2020 03:56
Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü Ryan Giggs kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İlk olarak İngiliz basınına yansıyan haberlerde Giggs'in 2017'den beri birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Graville'e Manchester Worsley'deki evinde fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Verilen bilgilere göre Kate Graville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olması da göz önünde bulundurularak ödenen kefaletle serbest bırakıldı.

1 Kasım Pazar günü gerçekleşen olayın ardından Galler Furbol Federasyonu konuyla ilgili 1 gün sonra açıklama yaptı. Giggs'e atfedilen suçların farkında olduğunu belirten Federasyon konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Galler Milli Takımı'nı 2018 yılının Ocak ayından bu yana çalıştıran Ryan Giggs'in geçtiğimiz yıllarda kardeşi Rhodri'nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ortaya çıkmıştı.



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