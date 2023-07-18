Ryan Giggs, hakkındaki suçlamalardan aklandı

Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olan Ryan Giggs, hakkındaki suçlamalardan aklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ryan Giggs, hakkındaki suçlamalardan aklandı
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18 Temmuz 2023 17:58
İki kadına saldırmak iddiasıyla yargılanan Gallerli teknik direktör Ryan Giggs, aklandı.

Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS), 48 yaşındaki teknik direktör hakkındaki suçlamaları delil yetersizliği gerekçesiyle geri çekti.

Suçlamaların geri çekilmesinin ardından Manchester kentinde yapılan son duruşmada Giggs, yargıç Hilary Manley tarafından suçsuz bulundu.

Hakkında çıkan iddiaları ilk günden bu yana reddeden Giggs, 2020'nin kasım ayında, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanmıştı.

Giggs, yargı sürecinin uzaması nedeniyle Galler Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden geçen yıl haziran ayında istifa etmişti.

1990'dan 2014'e kadar formasını giydiği Manchester United Kulübü'nün efsane isimleri arasındaki Giggs, Galler Milli Takımı'nda da 64 kez görev almıştı.

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