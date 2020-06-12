Ryan Donk'un yanına Ahmet Çalık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao'nun yokluğunda hem çift kale maçlarda hem de son taktik provada Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık'ı oynattı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Ryan Donk'un yanına Ahmet Çalık
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12 Haziran 2020 10:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao'nun yokluğunda Donk'un partneri olarak tercihini tecrübeden mi yoksa potansiyelden yana mı kullanacağının kararını büyük ölçüde verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, hem çift kale maçlarda hem de son taktik provada Donk'un yanında Ahmet Çalık'ı oynattı.

Lemina'dan ise bu ikiliye yakın oynaması ve zaman zaman defansı üçlemesi istendi. Ayrıca Marcao'nun yokluğunda oyun kurma görevi de Lemina'nın olacak. 17 yaşındaki Emin Bayram ise formanın kendisine gelebilme ihtimali nedeniyle çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.

 



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