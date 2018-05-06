Sakatlığı ile ilgili konuşan Donk, "Maçtan önce sağlık ekibimizle konuştuk ve oynamama karar verdik. Maçtan önce ağrılarım oldu ama iğne istemedim. Ağrılar ile nasıl oynayabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.



Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ilgili konuşan Hollandalı oyuncu, "Herkesin bildiği gibi sözleşmem sezon sonu bitiyor. Ama bunu konuşmak için çok erken. Önümüzde iki tane finalimiz var. Ben de %100'ümü vererek takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sözleşmeyi sonra konuşuruz." diye konuştu.





'ın deplasmanda'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardındanaçıklamalarda bulundu.