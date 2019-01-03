Tek yenilgisi var

Sezon başında Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan Ryan Donk'la ilgili gerçek ortaya çıktı.Sezon başında yeni mukavele yapılan ve maaşı 1 milyon 895 bin euroya çıkarılan Hollandalı futbolcu, 8 maç daha süre alırsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe derbisinde aldığı 6 maçlık cezaya karşın ligde 8 karşılaşmada oynayan Donk, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada şans buldu. Ayrıca ligde ve Avrupa'da alınan her puan için 5 bin euro almaya hak kazanan Donk, 21 maçlık sınırı aşarsa, ayrıca 200 bin euro daha prim alacak.Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe maçından sonra yaşanan kavga nedeniyle ceza almasaydı, daha ilk yarıda sözleşmesinin otomatikman uzamasını sağlayacak sayıya yaklaşacaktı.Bu sezon Ryan Donk'un yedek kulübesinde oturduğu dört karşılaşmalardan sadece Alanyaspor maçını kazanan Cim-Bom, Trabzonspor ve Akhisarspor'a farklı yenilmiş, Bursaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Donk'un sahada olduğu maçlarda ise Cim-Bom sadece bir yenilgi gördü, 6 galibiyet aldı, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.