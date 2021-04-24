Ryan Donk: 'Son ana kadar yarışta olacağız'

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk umudunu koruduklarını söyleyen Donk, "Çok mutluyum. Galatasaray'da oynadığım her maçta çok büyük keyif aldım. İnşallah aynı şekilde devam ederim. 3 puan aldık ve iyi oynadık. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bundan sonraki maçımıza konsantre olmalıyız. Son ana kadar şampiyonluk yarışı içerisinde kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



