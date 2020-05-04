Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve birçok teklif alan'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Önceliğim Galatasaray. Burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat konusunda nabız yokladığı Ryan Donk, olumlu geri dönüş yapmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Hollandalı futbolcuya, ülkesinden pek çok teklif var.Eski kulübü, Belçika ekibi Club Brugge da onu istiyor. Ancak Donk'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Önceliğim Galatasaray. Burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.