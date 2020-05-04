Ryan Donk: "Önceliğim Galatasaray"

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Haber; Türkiye, Fotoï¿½raf; AA
Ryan Donk: 'Önceliğim Galatasaray'
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
04 Mayıs 2020 09:50
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve birçok teklif alan Ryan Donk'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Önceliğim Galatasaray. Burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat konusunda nabız yokladığı Ryan Donk, olumlu geri dönüş yapmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Hollandalı futbolcuya, ülkesinden pek çok teklif var.

Eski kulübü, Belçika ekibi Club Brugge da onu istiyor. Ancak Donk'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Önceliğim Galatasaray. Burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için