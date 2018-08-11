Ryan Donk: ''Moral veren bir sonuç...''

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ryan Donk, Ankaragücü maçının ardından şu sözleri kullandı;
''Maçın başı kolay olmadı. Saha şartları ve erken gelen bir gol. Saha bizi uzun top oynamaya yöneltti. 2-1'den sonra kontrolü eline geçiren bir Galatasaray vardı. Özellikle önümüzdeki haftalar için bize moral veren bir sonuç oldu.''
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Ryan Donk, Ankaragücü maçının ardından şu sözleri kullandı;
''Maçın başı kolay olmadı. Saha şartları ve erken gelen bir gol. Saha bizi uzun top oynamaya yöneltti. 2-1'den sonra kontrolü eline geçiren bir Galatasaray vardı. Özellikle önümüzdeki haftalar için bize moral veren bir sonuç oldu.''
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