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Ryan Donk: ''Moral veren bir sonuç...''

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından Ryan Donk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Donk: ''Moral veren bir sonuç...''
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11 Ağustos 2018 00:36
Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ryan Donk, Ankaragücü maçının ardından şu sözleri kullandı;

''Maçın başı kolay olmadı. Saha şartları ve erken gelen bir gol. Saha bizi uzun top oynamaya yöneltti. 2-1'den sonra kontrolü eline geçiren bir Galatasaray vardı. Özellikle önümüzdeki haftalar için bize moral veren bir sonuç oldu.''

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