Ryan Donk: ''Moral veren bir sonuç...''

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Ankaragücü'nü 3-1 yenen'da Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.Ryan Donk, Ankaragücü maçının ardından şu sözleri kullandı;''Maçın başı kolay olmadı. Saha şartları ve erken gelen bir gol. Saha bizi uzun top oynamaya yöneltti. 2-1'den sonra kontrolü eline geçiren bir Galatasaray vardı. Özellikle önümüzdeki haftalar için bize moral veren bir sonuç oldu.''