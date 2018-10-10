Ryan Donk, milli arada forvet olacak!

OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

'ın Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsarak 3 puanı getiren, yeni forvet alternatiflerinden biri oldu.85. dakikada oyuna dahil olaak kafa vuruşu ile ağları sarsan Hollandalı oyuncu, milli maçlar nedeniyle verilen arada forvet bölgesinde de çalışmalar yapacak.Forvette Eren Derdiyok'tan başka alternatifi olmayan ve Sinan Gümüş ile Henry Onyekuru'yu bu bölgede deneyen Galatasaray, böylece yeni bir opsiyona daha kavuşacak.Ryan Donk bir yıl daha Galatasaray forması giymeye devam edecek gibi görünüyor.Sezon başında sözleşmesi 1 milyon 895 bin euro sabit ücret karşılığı 1+1 yıl uzatılan Donk'un kontratında yer alan 'TFF Süper Lig ve UEFA'da 21 maç oynarsa 200 bin euro prim alır+sözleşme bir sezon kendiliğinden uzar' maddesi yer alıyor.Ryan Donk'un sözleşmesinde yer alan bu maddenin devreye girmesi için de 14 maçı kaldı.32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi (UEFA ve lig) maçta 557 dakika süre aldı.