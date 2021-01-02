Galasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray'ın oyun olarak gelişmesi gerektiğini dile getiren Donk, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz. Performansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Kazanabilirdik de..." dedi.



