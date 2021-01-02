Ryan Donk: "Kazanabilirdik"

Galasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ryan Donk: 'Kazanabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 21:30
Galasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın oyun olarak gelişmesi gerektiğini dile getiren Donk, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz. Performansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Kazanabilirdik de..." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için