Galasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın oyun olarak gelişmesi gerektiğini dile getiren Donk, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz. Performansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Kazanabilirdik de..." dedi.
Galatasaray'ın oyun olarak gelişmesi gerektiğini dile getiren Donk, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz. Performansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Kazanabilirdik de..." dedi.