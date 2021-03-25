Ryan Donk ilk Milli maçında golünü attı

Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta golünü attı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk ilk Milli maçında golünü attı
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25 Mart 2021 03:13
Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta golünü attı.

Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçının 38. dakikasında penaltıdan golünü attı.

Hollanda doğumlu Surinam asıllı olan 34 yaşındaki Ryan Donk, aldığı Milli Takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

Surinam Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri B Grubu'nda ikinci maçını deplasmanda Aruba'ya karşı 28 Mart'ta oynayacak.



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