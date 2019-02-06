Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için Galatasaray kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak.
Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.
YENİ KONTRAT YAKINDA
'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
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Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.
YENİ KONTRAT YAKINDA
'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın