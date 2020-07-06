Ryan Donk: "Başımıza gelmeyen kalmadı"

Galatasaray'ın ayakta kalan tek ismi Ryan Donk oldu. Tecrübeli futbolcu "Bu sezon başımıza gelmedik şey kalmadı. Şanssızlık devam ediyor" dedi.

, Fotoğraf; AA
Ryan Donk: 'Başımıza gelmeyen kalmadı'
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06 Temmuz 2020 13:00
Galatasaray'ın ayakta kalan tek ismi Ryan Donk oldu.

Tecrübeli futbolcu "Bu sezon başımıza gelmedik şey kalmadı. Şanssızlık devam ediyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da oynadığı her maçta formanın hakkını veren Ryan Donk'u sosyal medya hesabından tebrik ettiler.



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