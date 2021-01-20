Ryan Donk: "Artık otopilot gibi oynuyoruz"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Denizlispor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk: 'Artık otopilot gibi oynuyoruz'
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20 Ocak 2021 21:11
Galatasaray'ın Denizlispor'u 6-1 mağlup ettiği mücadelede gol atan Ryan Donk, karşılaşma sonrasında konuştu.
Üst üste maçlar oynadıklarını belirten Donk, "İyi başladık. İyi mücadele ettik. Bir önceki maçta şanssızlığımız vardı. Bugün çok imkan bulduk. İyi bir reaksiyon gösterdik. İyi maç çıkardık. Artık otopilot gibi durum. Hemen 3 gün sonra maç var. İyi çalışmalı, iyi yemeli, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bu noktada Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Sahalara dönen Muslera için de konuşan tecrübeli futbolcu, "Muslera'nın geri dönüşünü uzun süredir bekliyorduk. Umarım gelecekte de Muslera ile birlikte keyifli maçlar oynarız." mesajını verdi.



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