Ryan Babel'in tavrı sıkıntı yarattı!

Brezilya televizyonunda Babel'in Flamengo'ya olası transferini yorumlayan spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho, ''Babel, Liverpool'da oynarken iyi bir futbolcuydu. Ardından iyi olmadı, sonra da Beşiktaş'a gitti. Ben olsam Babel'e yatırımda bulunmazdım. O parayla kulüp, başka bir futbolcuya yatırım yapmalı.'' açıklamasını yapmıştı.

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geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a verdiği röportajda "Kulüp doğru bir yol izlerse burada uzun yıllar kalma niyetindeyim" sözleri ve ayak ayak üstüne atarak sergilediği tavırlar yönetimde rahatsızlık yarattı.Beşiktaşlı yöneticilerin, Ryan Babel'in yaptığı açıklamalar sebebiyle yıldız oyuncuyu eleştirdiği öğrenildi.Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Babel, Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için 2.2 milyon Euro olan garanti ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkarılmasını istiyor.