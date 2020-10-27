Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Baberl, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Galatasaray'da adı gönderilecek oyuncular arasında yer alan Ryan Babel, Erzurum maçında Falcao'ya yaptığı asistle alkış almıştı.
Tecrübeli futbolcu hâlâ satış listesinde ama bunu dert etmiyor.
Kulüple 1.5 yıllık daha mukavelesi bulunan Babel, sözleşmesini Galatasaray formasıyla tamamlamak istediğini dile getirdi.
Galatasaray'da adı gönderilecek oyuncular arasında yer alan Ryan Babel, Erzurum maçında Falcao'ya yaptığı asistle alkış almıştı.
Tecrübeli futbolcu hâlâ satış listesinde ama bunu dert etmiyor.
Kulüple 1.5 yıllık daha mukavelesi bulunan Babel, sözleşmesini Galatasaray formasıyla tamamlamak istediğini dile getirdi.