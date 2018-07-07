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Ryan Babel'e zamlı yeni teklif!

Beşiktaş, 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 4 milyon Euro isteyen Hollandalı yıldıza, 2+1 yıllık mukavele ve 2.2 milyon olan garanti ücretini 2 milyon 750 bin Euro'ya çıkarma teklifinde bulundu.

Kaynak: Sabah
Ryan Babel'e zamlı yeni teklif!
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07 Temmuz 2018 06:32
Babel'in Beşiktaş'tan 3 yıllık mukavele ve sezon başına 4 milyon Euro talep ettiği ancak yönetimin oyuncunun ilerleyen yaşını ve istediği rakamı çok bularak 2+1 yıllık sözleşme ve 2.2 milyon Euro olan garanti parasını 2 milyon 750 bin Euro'ya çıkarma vaadinde bulunduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı idareciler, Babel için Flamengo ile de görüşmelerini sürdürüyor. Brezilya kulübü, Hollandalı yıldız için ilk etapta 4 milyon teklif etmiş, sonradan bu rakamı 7 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Beşiktaş ise 8.5 milyon Euro'ya kadar düşmüştü.

'KESİNLİKLE KALIYORUM'

Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kariyeri boyunca forma giydiği tüm takımlardan fotoğraflarını yayımladı ve "Yolculuk devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bu paylaşım camiada kafaları karıştırırken, Hollandalı yıldız, "Ayrılacak olsam direkt söylerim. Benim burada bir yıl daha kontratım var. Kesinlikle Beşiktaş'ta kalıyorum" dedi.



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