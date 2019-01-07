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Ryan Babel'e teklif yağıyor

Beşiktaş'taki durumu henüz netleşmeyen Ryan Babel'i Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal Riyadh ve Al Nassr'ın transfer etmek istediği öğrenildi. Arap kulüplerinin Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Başkan Orman'ın da cazip bir rakama Ryan Babel'i satmaya sıcak baktığı belirlendi..

Kaynak: Takvim
Ryan Babel'e teklif yağıyor
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07 Ocak 2019 09:26
Beşiktaş transfer için yıldız isimlere yönelirken bir yandan da takımdaki oyuncular için teklifler yağıyor... Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel için Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi. Al Hilal Riyadh ve Al Nassr'ın Ryan Babel'i çok istediği öne sürüldü.

AL HİLAL RİYADH ÖN SIRADA

SUUDİ Arabistan takımlarından Al Hilal Riyadh'ın 3 kulüp içinde en istekli kulüp olduğu öğrenilirken Babel için bu hafta Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GÜNEŞ'İN DE FİKRİ ALINACAK

BEŞIKTAŞ Yönetimi'nin Babel için yapılan teklifleri masaya yatıracağı ardından kararını vereceği öğrenildi. Ancak yönetimin Ryan Babel'in transferinde Güneş'in de fikrini alarak hareket edeceği ortaya çıktı.

BABEL GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Babel'in Suudi Arabistan kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğinden haberi olduğunu öğrendiği belirlendi. Babel'in iyi bir rakam halinde Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.



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