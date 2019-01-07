AL HİLAL RİYADH ÖN SIRADA

GÜNEŞ'İN DE FİKRİ ALINACAK

BABEL GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş transfer için yıldız isimlere yönelirken bir yandan da takımdaki oyuncular için teklifler yağıyor... Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel için Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi. Al Hilal Riyadh ve Al Nassr'ın Ryan Babel'i çok istediği öne sürüldü.SUUDİ Arabistan takımlarından Al Hilal Riyadh'ın 3 kulüp içinde en istekli kulüp olduğu öğrenilirken Babel için bu hafta Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve gelen bilgiler arasında yer alıyor.BEŞIKTAŞ Yönetimi'nin Babel için yapılan teklifleri masaya yatıracağı ardından kararını vereceği öğrenildi. Ancak yönetimin Ryan Babel'in transferinde Güneş'in de fikrini alarak hareket edeceği ortaya çıktı.Babel'in Suudi Arabistan kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğinden haberi olduğunu öğrendiği belirlendi. Babel'in iyi bir rakam halinde Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.