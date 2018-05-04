Ryan Babel'e teklif yağıyor!

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kaderini belirleyecek bir başka konu ise Beşiktaş'ın Süper Lig'i tamamladığı sıra olacak. Siyahbeyazlılar, sezonu ilk ikide bitirir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma ya da ön eleme oynama hakkı kazanırsa Ryan Babel, kesinlikle takımda kalacak. Aksi bir durumda, sadece Babel'le değil, maliyeti yüksek ve yaşı 30'un üzerinde olan birçok futbolcuyla yolların ayrılması gündeme gelecek.Breziyalı yıldızın Beşiktaş'taki geleceği önümüzdeki günlerde şekillenecek. 10 numaranın menajerinin, başkan Fikret Orman'la İstanbul ya da Londra'da bir araya geleceği öğrenildi. Yönetim, Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp kullanmamaya karar verecek.Cenk Tosun sonrası Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, ikinci yarının geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadı. Yedek kalmaktan rahatsız olan Brezilyalı yıldız da tekrar yüksek seviyede mücadele etmek istediğini ve eski kulübü Corinthians'a geri dönebileceğini açıklamıştı. Brezilya kulübünün, Love için bir hamle yaparak Beşiktaş'la pazarlık masasına oturması bekleniyor.