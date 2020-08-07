Ryan Babel'e sürpriz bir talip çıktı

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi.Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyorSarı kırmızılı oyuncu da EURO 2020 için göz önünde olabileceği bir takımda sahne almak istiyor.Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti