  •  
    Türkiye'den Mbappe'ye bir rakip çıktı, en iyi 15...
  •  
    Volkan'a teklif yaptılar! "Gel bizde oyna, abi ol"
  •  
    Akşam Veltins Arena'da "Ozan Kabak" yarışı var!
  •  
    Koeman için ülkesinden çarpıcı sözler! 'Kalırsa...'
  •  
    Arsene Wenger sürprizi! Anlaşmaya çok yakınlar

Ryan Babel'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e İtalyan ekibi Fiorentina'nın teklif götürdüğü öğrenildi.

Ryan Babel'e İtalya'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 09:13
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı harekete geçirdi.

Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi.

Kara Kartal'da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

BEŞİKTAŞ DA UZATMAK İSTİYOR

Kadrosundaki birçok futboluyla gelecek sezon için masaya oturmanın planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bitecek olan futbolculardan biri olan Babel'i ilk sıraya koydu.Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği raporlar doğrultusunda hareket eden idareciler, Hollandalı oyuncunun kafasının rahat etmesi için yeni mukavele durumunu çözmeye çalışacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için