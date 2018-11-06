Ryan Babel'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı harekete geçirdi.Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi.Kara Kartal'da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.Kadrosundaki birçok futboluyla gelecek sezon için masaya oturmanın planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bitecek olan futbolculardan biri olan Babel'i ilk sıraya koydu.Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği raporlar doğrultusunda hareket eden idareciler, Hollandalı oyuncunun kafasının rahat etmesi için yeni mukavele durumunu çözmeye çalışacak.