Galatasaray'da istenmeyen oyuncuların başında gelen Ryan Babel'e yeni talipler olduğu ortaya çıktı.
Fransız kulüplerinden St.Etienne ve Rus ekibi Zenit'in Hollandalı starın şartlarını araştırdığı öğrenildi.
İki kulübün, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel'den bonservis geliri elde etmeyi planlarken, Hollandalı ismin maaşının karşılanması halinde kiralık anlaşması yapılabileceği belirtildi.
Fransız kulüplerinden St.Etienne ve Rus ekibi Zenit'in Hollandalı starın şartlarını araştırdığı öğrenildi.
İki kulübün, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel'den bonservis geliri elde etmeyi planlarken, Hollandalı ismin maaşının karşılanması halinde kiralık anlaşması yapılabileceği belirtildi.