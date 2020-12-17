Ryan Babel'e Fransa'dan talip çıktı

Galatasaray'ın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Ryan Babel için kulüp aranıyordu. Sarı-kırmızılılara müjde Fransa'dan geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'e Fransa'dan talip çıktı
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17 Aralık 2020 09:11
Ryan Babel'e yakın takip… Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya'nın soruşturma yapmasının ardından yönetim umutlandı. Galatasaray Yönetimi resmi teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın ayrılmasını izin verecek.





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