Beşiktaş'ın bu sezonki formda isimlerinden biri olan Babel, Hollanda'nın Almanya karşısında oynadığı maçın ardından Flamengo'ya yeşil ışık yaktı, siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.Hollandalı yıldız, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı "Flamengo çok büyük bir kulüp, belki bir gün neden olmasın?" açıklamanın ardından Başkan Fikret Orman harekete geçti.Başkan'ın, yönetimdeki kurmaylarına sezon sonunda ayrılma sinyali veren tecrübeli futbolcu için milli ara sonrasında görüşme talimatı verdiği bildirildi.Siyah-beyazlıların, yıldız isim için 2+1 yıllık yeni kontrat hazırlığında olduğu kaydedildi. Kulüpten 2.1 milyon euro maaş alan Babel'e zamlı kontrat önermeyi planlayan yönetim, bedeli 2.5 milyon euro'ya çekmeyi düşündüğü öğrenildi.