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Ryan Babel'e Arabistan'dan 6 milyon euroluk teklif!

Galatasaray'dan Gomis'i alan Al Hilal'ın, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel için siyah-beyazlılara 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Sabah
Ryan Babel'e Arabistan'dan 6 milyon euroluk teklif!
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10 Ocak 2019 10:29
Galatasaray'dan Gomis'i alan Al Hilal'ın, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel için siyah-beyazlılara 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni takviyelerle takımı güçlendirmek için uğraşırken, diğer yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

İkinci başkan Serdal Adalı, söylenildiği gibi çok yüksek tekliflerin gelmediğini dile getirse de; bir süre önce G.Saray'dan Gomis'i renklerine katan Al Hilal'in, Ryan Babel için siyah-beyazlılara 6 milyon euro'luk bir öneri sunduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın ise Babel'in Ocak ayında gitmesine izin verebilmeleri için Suudi ekibinden 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Bu arada Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme süresi ve teklif ettiği para ile Babel'in istediği süre ve para arasında farklar olduğu için ortaya yol bulunamadığı biliniyor. Ryan Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta (12 Süper Lig, 7 UEFA Avrupa Ligi) forma giyerken, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



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