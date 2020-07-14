Ryan Babel'den kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı

Ajax'ta kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'den konuşulan bir paylaşım geldi.

Ryan Babel'den kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 10:17
Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Florya'ya gelen ve antrenmanlarda arkadaşlarına katılan Ryan Babel kafa karıştırdı.

İdmanlara çıkan Babel'in, sosyal medya hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.

Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'daki geleceği henüz bilinmezken, teknik direktör Fatih Terim, Babel ile ilgili kararını kısa bir süre içerisinde verecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için