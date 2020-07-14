Ryan Babel'den kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Florya'ya gelen ve antrenmanlarda arkadaşlarına katılan Ryan Babel kafa karıştırdı.



İdmanlara çıkan Babel'in, sosyal medya hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.



Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'daki geleceği henüz bilinmezken, teknik direktör Fatih Terim, Babel ile ilgili kararını kısa bir süre içerisinde verecek.



