'ın Hollandalı futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeile oynayacakları maç öncesinde Belçika basınına konuştu.Genk'in çok dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu belirten Babel, ''Genk çok iyi bir takım. Bizi iki tane zor maç bekliyor. Rakibi çok iyi analiz edip hazırlanmalıyız. Kişisel olarak Genk'in çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyorum.'' dedi.Rakibin maçlarını izlediğini de söyleyen Hollandalı yıldız, ''Birkaç maçlarını izledim. Hatta geçen sezon Club Brugge ile oynadıkları maçı izlemiştim. Brugge'da çok arkadaşım var çünkü. Çok iyi oynadıklarını hatırlıyorum. Oradaki arkadaşlarım da iyi takım olduklarını söylüyor. Dikkat edilmesi gereken bir rakip.'' sözlerini kullandı.Genk, 11. haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.