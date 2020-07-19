Ryan Babel'den Galatasaray mesajı

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü.



Sarı kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.



Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti



Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.



