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Ryan Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından tepkisini gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi
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06 Mayıs 2018 18:30
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den maç sonunda tepki geldi.

Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı.

Babel'in bu paylaşımı binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlar paylaşımın altında tartıştı



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